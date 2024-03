Lok Leipzig schießt sich aus der Krise, hat aber schon wieder neue Sorgen!

Das Trainerteam rund um Tomislav Piplica (54) muss sich für die Lok-Leipzig-Verteidigung am Samstag etwas einfallen lassen. © Picture Point / Roger Petzsche

Beim 0:0 gegen den Tabellenvorletzten Berliner AK am Mittwoch verletzte sich Jannis Held (24) am Oberschenkel, wird dem Regionalligisten am Samstag beim BFC Dynamo wahrscheinlich fehlen.

Bitter: Linus Zimmer (21) sah zudem zum fünften Mal den Gelben Karton - auch er wird gegen die Berliner fehlen, wodurch die Loksche ohne beide Außenverteidiger klarkommen muss! Und dass gegen einen absoluten Aufstiegsaspiranten.

Und was die Alternativen angeht, hat Piplica nicht gerade viel Auswahl. Nico Rieger (20) feierte am Mittwoch seinen ersten Saisoneinsatz und machte seine Sache weitestgehend ordentlich. Er scheint gesetzt zu sein.

Auf der anderen Seite wird wohl Lukas Wilton (28) nach außen rutschen - keien Optimallösung!

Trotzdem möchte man sich in der Fremde möglichst gut präsentieren. Ein desolates 0:4 wie beim Greifswalder FC zuletzt soll es nicht geben.