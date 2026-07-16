Lok Leipzigs Plan, eine Woche vor dem Ligastart: "Passiert genau das, was wir wollten!"

Wesendorf - Bis zum Samstag verbringt Lok Leipzig die Vorbereitung noch im Trainingslager im niedersächsischen Wesendorf. Keine sieben Tage dauert es dann mehr, bis die neue Spielzeit beginnt - und Blau-Gelb wieder einen Angriff Richtung 3. Liga startet.

Lok Leipzig wächst im Trainingslager weiter zusammen. Die Mannschaft will in der neuen Saison wieder oben angreifen. © Picture Point / Roger Petzsche

Denn auch wenn die Konkurrenz groß ist, so ist das Ziel der vergangenen Jahre natürlich geblieben. Die Sachsen wollen gerne nach oben, sind dafür in großen Teilen auch zusammengeblieben.

Die eingespielte Erfolgsmannschaft wurde durch Sportgeschäftsführer Toni Wachsmuth (39) zudem punktuell verstärkt. In den nächsten Wochen sollen ein paar Baustellen noch besetzt werden.

Bis dahin wird im Camp noch geackert. "Hier ist alles sehr gut. Top-Bedingungen, ein sehr guter Trainingsplatz. Und auch so: Wir haben hier als Team sehr viele Möglichkeiten, auch paar andere Sachen zu machen", so Wachsmuth gegenüber TAG24 zu den ersten Tagen in Wesendorf.

Neben den Fußball-Trainingseinheiten auf dem Platz wird Badminton, Tischtennis, Tennis und Billard gespielt.

"Und dabei passiert genau das, was wir wollten. Es ist nicht so, dass jeder trainiert und dann auf sein Zimmer geht. Sondern die Jungs verbringen - bis aufs Schlafen - den ganzen Tag miteinander, wachsen dadurch zusammen und integrieren die Neuzugänge", zeigt sich der Sportgeschäftsführer begeistert.