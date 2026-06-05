Lok Leipzig kann Klub-Ikone halten - und fixiert Mega-Generalprobe

Leipzig - Lokomotive Leipzig kann Kapitän Djamal Ziane (34) nach dem dritten verpassten Aufstieg in den vergangenen sechs Jahren für eine weitere Saison halten.

Djamal Ziane (34) steht weiterhin für Lok Leipzig auf dem Rasen. © Picture Point/ Sven Sonntag

Wie der Regionalligist am Freitag verkündete, hat die Vereinsikone, die bereits seit 2014 für die Blau-Gelben spielt, einen neuen Einjahresvertrag unterzeichnet.

Seit seinem damaligen Wechsel von Energie Cottbus nach Probstheida stand Ziane insgesamt 353 Mal auf dem Platz und netzte 139 Mal ein. Darüber hinaus gelang es dem 34-Jährigen in den vergangenen 12 Jahren bei Lok, insgesamt drei Meisterschaften, drei Landespokalsiege sowie eine Torschützenkönig-Trophäe einzutüten.

Nicht umsonst wird er inzwischen als wahre Vereinslegende gehandelt. Sportchef Toni Wachsmuth (39) hat nichts als positive Worte für den Kapitän übrig: "Ich habe selten einen Spieler erlebt, der einen Verein so sehr verkörpert, wie es Djamal mit Lok Leipzig tut."

Vor allem für das Teamgefüge sei Ziane ein entscheidender Faktor und nehme als jahrelanger Führungsspieler eine wichtige Rolle ein. "Jeder, der mich kennt, weiß, dass der 1. FC Lok für mich mehr als nur ein Verein ist, sondern eine Herzensangelegenheit", freut sich der 34-Jährige auf das kommende Jahr.

"Ich liebe diesen Klub und bin wahnsinnig stolz auf all die Mitarbeiter, Ehrenamtlichen und Fans, die seit Jahren ihr letztes Hemd für die Loksche geben und diesen Verein mit Herzblut leben."