Lok Leipzig strauchelt: "Wer sich darüber beschwert, da kann man nur den Kopf schütteln"

Chemnitz/Leipzig - 1:2 , 0:0 , 1:1 : In den jüngsten drei Regionalliga-Partien hat der 1. FC Lokomotive Leipzig sieben Punkte liegen gelassen. So ist der Hallesche FC zwei Spieltage vor dem Saisonende wieder auf drei Zähler herangerückt. Trotzdem gibt es (noch) keine Panik auf der Titanic.

Lok Leipzigs Trainer Jochen Seitz (48) war trotz des 1:1 in doppelter Überzahl beim Chemnitzer FC zufrieden. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Denn durch das deutlich bessere Torverhältnis würde den Sachsen vermutlich ein Dreier reichen, um die Meisterschaft und demzufolge auch die Aufstiegsrelegationsspiele gegen Havelse festzumachen.

In der kommenden Woche ist der bereits feststehende Absteiger Plauen im Bruno-Plache-Stadion zu Gast. Eine mutmaßlich sichere Nummer.

Trotzdem ärgerten sich die Blau-Gelben am Samstag natürlich darüber, dass sie in doppelter Überzahl am Ende nicht mehr als ein 1:1 beim Chemnitzer FC zustande brachten, obwohl man vor der Partie das Remis sicherlich so unterschrieben hätte, wie Trainer Jochen Seitz (48) nach Abpfiff sagte.

Was der Coach allerdings nicht so recht nachvollziehen kann, sind die negativen Stimmen: "Es ist keine Selbstverständlichkeit, weil jetzt die ersten Nörgler schon wieder kommen, in Chemnitz Unentschieden zu spielen. Und wer sich darüber beschwert, da kann man tatsächlich nur den Kopf schütteln. Wir sind hundertprozentig zufrieden."

Der Einsatz seiner Mannschaft habe gepasst. Zum Schluss hat das Team noch einmal alles versucht, aber: "Es ist halt auch nicht einfach, Tore zu erzielen, wenn eine Mannschaft sich um den Strafraum baut. Jeder, der Fußball spielt, weiß, wie schwierig das ist."