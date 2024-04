Lok Leipzig verballert übelste Chancen und bringt sich selbst um die Revanche!

Leipzig - Bittere Niederlage bei absolutem Traumwetter! Der 1. FC Lokomotive Leipzig hat das Sonntagsspiel daheim gegen den FC Viktoria Berlin knapp mit 1:2 (1:0) verloren. Den Blau-Gelben gelang es damit nicht, eine Revanche nach der heftigen 0:5-Pleite aus dem Hinspiel zu erzwingen. Dabei sah in der ersten Halbzeit noch alles danach aus.

Früher Jubel für die Hausherren! Lok Leipzig ging in der 17. Minute durch Osman Atilgan in Führung. © Picture Point / Gabor Krieg

Von Beginn an machten die Leipziger klar, dass sie richtig Bock auf Fußball spielen hatten.

Ryan Adigo hatte nach elf Minuten schon die frühe Führung auf dem Fuß, konnte einen Querpass im Fünfer aber nicht verwerten und schoss drüber.

Doch die spielfreudigen Sachsen blieben dran und gingen nur sechs Minuten später schließlich in Front. Nach einer Ecke von links sprang Osman Atilgan am höchsten und netzte per Kopf zum 1:0.

Die Hauptstädter bis dahin ziemlich harmlos, mussten mit ansehen, wie sich die Loksche weitere Großchancen erarbeitete.

Doch weder Zak Paulo Piplica (22.) noch Abou Ballo (28.) trafen mit ihren Versuchen ins Gehäuse.

Schließlich ging es mit einer knappen Führung in die Kabinen.