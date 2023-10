0:5! Lok Leipzig erlebt absoluten Alptraum bei Viktoria Berlin: So kann es nicht weitergehen!

Berlin - Rabenschwarzer Tag für den 1. FC Lokomotive Leipzig am Sonntagnachmittag! Die Sachsen mussten sich nach einer desolaten Leistung beim FC Viktoria Berlin am Ende mit 0:5 (0:4) geschlagen geben. Nach der erneuten Pleite in der Regionalliga lässt sich aus Sicht der Blau-Gelben nur noch feststellen, dass es so eigentlich nicht weitergehen kann, wenn man am Ende der Saison nicht sogar noch etwas mit dem Abstieg zu tun haben möchte. Steht das Aus von Trainer Almedin Civa bevor?