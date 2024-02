Lok Leipzig verliert wohl seinen besten Mann

Anders als die Duisburger wären die Sachsen-Anhalter aber wohl nicht bereit, Sirch im Winter schon zu holen. Hier wird offenbar eher auf einen ablösefreien Wechsel im Sommer spekuliert.

So oder so: Lok Leipzig hat wohl keine so guten Chancen, den 24-Jährigen zu halten. Das wäre möglicherweise anders gewesen, hätte es mit dem erhofften Aufstieg in dieser Spielzeit geklappt. Mit 17 Punkten aus 16 Spielen und 23 Zählern Abstand auf den ersten Rang ist dieser Zug aber schon sehr lange abgefahren.