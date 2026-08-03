Lok Leipzig verliert "unnötig" gegen "tote Mannschaft"

Leipzig - Das Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg II lief zunächst identisch wie das 3:1 in Luckenwalde ab, doch der 1. FC Lokomotive Leipzig brach auf den letzten Metern ein und konnte gar froh sein, überhaupt einen Punkt in Probstheida behalten zu haben.

Lok-Kapitän Farid Abderrahmane (30) dachte, Magdeburg II sei nach dem 1:3-Rückstand schon tot gewesen. © Picture Point/S. Sonntag

Ausschlaggebend seien laut Trainer Torsten Ziegner (48) die personellen Veränderungen in der 67. Minute gewesen, als Patrick Vuc (22) und Djamal Ziane (34) für Eren Öztürk (22) und Ayodele Adetula (28) neu ins Spiel kamen und den 3:1-Vorsprung halten oder sogar noch weiter ausbauen sollten.

"Dann haben wir gewechselt, dann hat es Magdeburg einfach besser gemacht und wir nicht mehr gut", so ein "enttäuschter" Ziegner im MDR über die "total unnötige" Niederlage.

Ausgehende Kräfte bei den Akteuren seien hingegen nicht ausschlaggebend für die beiden Gegentore innerhalb von drei Minuten gewesen: "Die Jungs, die 90 Minuten durchgespielt haben, haben bis zur 90. Minute Gas gegeben!"

Für die auf vielen Positionen neu zusammengestellte und vor allem junge Mannschaft seien Ergebnisse wie das 3:3 gegen Magdeburgs U23 ein "Lernprozess", so Ziegner. "Sie müssen jetzt aus solchen Situationen lernen."