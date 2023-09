Lok Leipzigs Interview-Zoff ohne Konsequenzen? Kracht stärkt Civa sogar!

Sieht einen gemeinsamen Weg mit dem Trainer: Lok Leipzigs Präsident Torsten Kracht (55). © Picture Point/Gabor Krieg

"Wenn du dreimal verlierst, ist Unruhe und Unzufriedenheit dabei", sagte Kracht in der Halbzeitpause des Regionalliga-Krachers zwischen Lok und dem BFC Dynamo beim MDR.

Nachdem der 55-Jährige die Mannschaft und auch Trainer Almedin Civa (51) kritisierte und Änderungen verlangte, schoss der Coach zurück, sprach von "sehr vernichtenden" Aussagen des Präsidenten, die "sehr weh tun". Seine Spieler würden "immer ihr Maximum" geben.

"Alme weiß, dass das Interview, was dann folgte, einfach nicht gut war. So ein Interview kann ich nicht geben", sagte das Vereinsoberhaupt jetzt. "Wir werden uns in den nächsten Tagen in Ruhe unter vier Augen zusammensetzen, vielleicht auch bei mir auf der Terrasse - dann ist das Thema auch wieder vom Tisch."

Die Länge dieses Gesprächs sei "völlig unabhängig vom Ausgang des Spiels" am Samstag gegen den BFC, bei dem es zur Halbzeit 0:0 stand.