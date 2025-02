Lok Leipzigs Seitz vor Halle-Kracher bei einer Sache ganz klar: "Da wehre ich mich dagegen!"

Leipzig - Der Tabellenzweite der Regionalliga Nordost empfängt den Ersten! Wird es am Samstagnachmittag, wenn Lok Leipzig beim Halleschen FC zu Gast ist (14 Uhr), schon eine Vorentscheidung geben, wer am Ende der Saison die Krone aufhat?

Lok Leipzigs Trainer Jochen Seitz (48) sieht den Halleschen FC beim Spitzenduell leicht favorisiert. © Picture Point/S. Sonntag

Geht es nach dem Coach der Sachsen, Jochen Seitz (48), dann definitiv nicht: "Da wehre ich mich klar dagegen. Es sind danach noch zwölf Spiele", so der Fußballlehrer am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Natürlich wäre es schön, mit einem Sieg "ein kleines Punktepolster zu schaffen", doch es kann noch sehr viel passieren. Aktuell liegen die Sachsen sechs Zähler vor dem ärgsten Kontrahenten.

Vor der Saison bei der Generalprobe in Halle ging die Partie für Lok knapp mit 0:1 verloren. Im Hinspiel in der Liga stand im Bruno-Plache-Stadion am Ende ein 1:1 auf der Anzeigetafel. Was muss jetzt passieren, dass Blau-Gelb einen Dreier holt?

"Wir sind nah dran. Wir waren auch im Hinspiel die bessere Mannschaft. Jetzt brauchen wir halt auch noch das Quäntchen Glück dazu. Zudem müssen wir unsere Fehler minimieren. Aber ja, es wird ein Spiel auf Augenhöhe werden."

13.000 Zuschauer werden in Halle am Samstag dabei sein - über 2000 davon werden aus Leipzig anreisen. Vorausgesetzt, das Wetter spielt nicht noch völlig verrückt, wie es am Donnerstag der Fall war. Seitz: "Durch die Witterungsbedingungen mussten wir unser Training verkürzen. Am Freitag beim Abschlusstraining wollen wir uns dann noch einmal auf Standards fokussieren."