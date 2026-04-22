Meilenstein erreicht: DFB gibt Lok Leipzig grünes Licht für die 3. Liga!

Leipzig - Jetzt müssen sie es "nur" noch sportlich regeln! Lok Leipzig hat vom Deutschen Fußball-Bund für die kommende Saison die Zulassung zur 3. Liga erhalten.

Lok Leipzig hat vom Deutschen Fußball-Bund für die kommende Saison die Zulassung zur 3. Liga erhalten. Sportlich ist es aber noch ein langer Weg. © Picture Point / Roger Petzsche

Das teilte der Regionalligist am Mittwochmittag mit. Demnach sei das erstmals ohne Bedingungen geschehen. Jedoch gibt es Auflagen, die die Sachsen vor Herausforderungen stellt.

Besonders im Bruno-Plache-Stadion, was in der Theorie Austragungsstätte der Drittliga-Partien sein dürfte, muss noch einiges passieren.

"Dazu gehören unter anderem der Austausch der Bestuhlung und die Erweiterung des Brandschutzteppichs auf der Tribüne, die Schaffung eines Medienarbeits- und Pressekonferenzraums sowie die Installation eines inneren Blitzschutzes. Der Verein hat die erforderlichen Schritte dafür bereits vorbereitet und wird die Maßnahmen fristgerecht umsetzen", heißt es seitens Blau-Gelb.

Überhaupt sei man zuversichtlich, dass man die Rahmenbedingungen bis zur nächsten Spielzeit aber hinbekommen würde.

Martin Mieth, Geschäftsführer bei der Lokschen: "Die erteilte Zulassung ist ein starkes Signal. Es zeigt die positive Entwicklung des Vereins und ist Belohnung für die intensive und professionelle Arbeit in allen Bereichen in den letzten Jahren. Dafür danke ich allen, die dazu beigetragen haben und weiterhin beitragen. Klar ist jedoch auch, dass wir für die Erfüllung der Auflagen wiederum all unsere Kräfte bündeln müssen und die Unterstützung von Mitgliedern, Fans, Sponsoren und allen anderen Partnern benötigen."