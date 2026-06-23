"Möchte alles auf dem Platz lassen": Lok Leipzig trifft nächste Kader-Entscheidung!

Leipzig - Am Mittwoch startet Lok Leipzig in die Vorbereitung für die neue Spielzeit. Mit dabei sein werden wohl auch einige Probespieler, die sich Hoffnungen auf einen Kaderplatz beim Meister der Regionalliga Nordost machen. Eine Entscheidung hat Blau-Gelb nun aber schon getroffen.

Jan-Philipp Stein (24, M.) mauserte sich in der Hinrunde zum Stammverteidiger bei Lok Leipzig. Daran möchte er jetzt anknüpfen. © IMAGO / Lobeca

Die betrifft aber einen Spieler, der in der letzten Spielzeit wohl einer der größten Pechvögel der Sachsen war. Verteidiger Jan-Philipp Stein (24) zog sich Anfang Dezember im Training eine schwere Verletzung zu, unter anderem wurde ein Meniskusriss im rechten Knie diagnostiziert.

Die Folge: Der Abwehrmann fiel aus, konnte keine Partie der Rückrunde mitmachen. In der Hinrunde absolvierte er zuvor 14 Partien in der Regionalliga Nordost und zwei im Sachsenpokal und sammelte dabei insgesamt 921 Einsatzminuten – mauserte sich also durchaus zur Stammkraft.

Daran soll der 24-Jährige nun anknüpfen. Die Loksche verkündete am Dienstag, dass der Vertrag mit dem Verteidiger um ein weiteres Jahr verlängert wird.

"Ich freue mich riesig über die Vertragsverlängerung und das Vertrauen, das mir der Verein entgegenbringt. Nach meiner Verletzung und der dadurch verpassten Rückrunde arbeite ich in der Vorbereitung hart daran, wieder bei 100 Prozent zu sein. Ich möchte in der neuen Saison voll angreifen und gemeinsam mit dem Team erneut alles auf dem Platz lassen", wird der Spieler in einer Pressemeldung zitiert.