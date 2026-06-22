Ost-Tour geht weiter: Von Aue zu Lok Leipzig und jetzt nach Magdeburg

Leipzig - Zukünftig wird er gegen seine alten Klubs antreten! Luc Elsner (22) stürmt ab sofort in der Regionalliga Nordost für den 1. FC Magdeburg II. Dadurch wird er in der kommenden Saison gegen seine alten Vereine Erzgebirge Aue und Lok Leipzig auf dem Platz stehen.

Luc Elsner (22) stürmt künftig für die zweite Mannschaft des 1. FC Magdeburg in der Regionalliga Nordost. © 1. FC Magdeburg

"Ich freue mich auf meine neue Aufgabe beim 1. FC Magdeburg und möchte gemeinsam mit der Mannschaft viele erfolgreiche Partien in der Regionalliga Nordost bestreiten", wird der Angreifer in einer Pressemeldung zitiert.

Vor allen Dingen wird es wohl aber darum gehen, dass er sich endlich einen Stammplatz ergattert. Bei den Sachsen hatte das nicht geklappt. In den vergangenen zwei Jahren war er für die Loksche lediglich an 46 Pflichtspielen beteiligt, erzielte dabei nur vier Tore und gab zwei Vorlagen.

Zu wenig um an Dauerbrennern wie Stefan Maderer (29) vorbeizukommen. Und selbst als dieser bei Lok verletzt war, bekam Djamal Ziane (34) den Vorzug.

Jetzt soll es für Elsner bei den torhungrigen Magdeburgern anders laufen. "Mit Luc Elsner haben wir einen jungen und entwicklungsfähigen Stürmer für unsere zweite Mannschaft gewonnen, welcher bereits seine Stärken in der Regionalliga Nordost unter Beweis gestellt hat. Mit seinem Torinstinkt wird Luc unser Angriffsspiel noch weiter beleben", so Sportdirektor Peer Jaekel (44).

Erklärtes Ziel des FCM wird es auch in der kommenden Spielzeit zu sein, mindestens im gesicherten Mittelfeld zu agieren und die Aufstiegsaspiranten zu ärgern.