Nach Böllerwürfen im DFB-Pokal: Geht es den "Kriminellen" vom Lok-Leipzig-Spiel jetzt an den Kragen?

Leipzig - Am Mittwochabend (19 Uhr) steht für den 1. FC Lokomotive Leipzig schon das nächste Regionalligaspiel daheim gegen den FC Eilenburg auf dem Programm. Doch intern ist noch immer die Skandalpartie vom Sonntagabend gegen Eintracht Frankfurt Thema. Logisch, denn es gibt viel aufzuarbeiten .

Die Polizei hat bereits 16 Verdächtige identifizieren können, die am Sonntag für Chaos gesorgt hatten. Sie stammen überwiegend aus dem Fanlager des 1. FC Lokomotive Leipzig. © Hendrik Schmidt/dpa

"Verpisst euch! In einer anderen Sprache versteht ihr es sowieso nicht", so die klare Ansage des Klubs an die vereinzelten Fan-Chaoten, die unter anderem eigene Fans mit Böllern beworfen hatten und sich im Nachgang der Partie Ausschreitungen mit der Polizei lieferten.

"Einzelne Leute machen dann alles kaputt. Das sind Kriminelle, die in unserem Fußball und auch auf unseren Straßen nichts zu suchen haben", analysierte jetzt auch Ostdeutschlands Fußballchef Hermann Winkler (60) gegenüber der "LVZ".

Er hoffe, dass die Täter identifiziert und dingfest gemacht würden. Man könne Lok dabei nicht alleinlassen, Staat und Justiz seien gefordert.

Bereits am Montag sicherten die Sachsen den Behörden ihre "uneingeschränkte Unterstützung zu". Der DFB ermittelt bereits.

Im Klartext: "Die Beteiligten müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Der Verein arbeitet seit Anfang des Jahres an der Umsetzung zur Installation einer Video-Überwachungsanlage, die bis zum 30.09.2023 ihren Betrieb aufnimmt."