Lok-Trainer über eigene Pyro-Idioten: "Gedanken machen, ob sie alles richtig machen im Leben"

Weil Pyrotechnik neben Rollstuhlfahrern explodierte, wurde das Spiel unterbrochen. © Hendrik Schmidt/dpa

"Ich hoffe, es kommt irgendwann wie in England, dass die nie wieder ins Stadion kommen, aber in unserer Gesellschaft kommt das nicht. Ich war gerade sehr emotional, was das angeht. Es verfolgt mich mein ganzes Leben, ich wollte schon aufhören mit dem Fußball wegen so einer Scheiße", sagte der Coach des Viertligisten am Sonntag nach dem 0:7.

"Ich arbeite hier nicht für die. Ich mache das für die Menschen, die ein Ziel haben. Mich ärgert das auch, weil es ein Riesenbruch war und ich die Mannschaft aufbauen musste. Die Arbeit wird kaputtgemacht", so der 51-Jährige im MDR.

Die Partie war wegen Böller-Würfen von Lok-Anhängern für mehr als zehn Minuten unterbrochen worden.

TV-Bildern zufolge flog aus dem Heimbereich Pyrotechnik Richtung Spielfeld und landete in der Nähe von Fans in Rollstühlen vor dem Block. Ein großes Polizeiaufgebot zog während der Unterbrechung in der zweiten Halbzeit auf.