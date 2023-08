Pyro-Würfe, brutale Angriffe auf SGE-Anhänger: Lok-Coach rechnet mit eigenen Chaoten-Fans ab

Leipzig - Über das Ergebnis redet am Ende kaum einer mehr! Der 1. FC Lokomotive Leipzig ist am Sonntagnachmittag mit einem 0:7 gegen Eintracht Frankfurt aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Viel schlimmer waren allerdings die Szenen, die sich abseits des Platzes abspielten.

Rollstuhlfahrer im Lok-Trikot, die vor der Tribüne nahe am Spielfeldrand saßen, wurden teilweise von den Knallkörpern getroffen und verletzt. Sie mussten schließlich in Sicherheit gebracht werden.

Schiedsrichter Michael Bacher (35) unterbrach die Partie und schickte die Teams in die Kabinen. Erst eine Viertelstunde später konnte wieder angepfiffen werden. Unterdessen wurden schlimme Szenen auch bei der "Sky"-Übertragung gezeigt.

Während in der ersten Hälfte nur vereinzelt Knaller im Stadion explodierten, eskalierte die Sache nach dem zwischenzeitlichen 0:3 durch Omar Khaled Marmoush (24) in der 66. Minute. Immer mehr Böller aus den Leipziger Reihen wurden geworfen.

Immer wieder knallte es vor dem Lok-Leipzig-Block. Die Rollstuhlfahrer-Fans mussten schließlich in Sicherheit gebracht werden. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Danach sprang Civa zum Spiel und redete über seine Spieler, die ihm "einfach auch leid" tun, weil sie sich gegen "Weltmeister und Vizemeister bis zum 3:0" zur Wehr gesetzt haben und gekämpft haben.

Der 51-Jährige in Rage: "Und nachher steht es 7:0, interessiert kein Schwein. Der ein oder andere freut sich, weil man jetzt über die redet, weil das Spiel unterbrochen wurde. Aber wir haben eine Riesenblockade in der Gesellschaft, das ist einfach so - aber wir halten auch unsere Fresse alle."

Am Ende sprach er die einzelnen Übeltäter, die durch ihre Taten für den Spielabbruch sorgten, noch einmal gezielt einzeln an.

Civa: "Jeder einzelne ist verantwortlich dafür privat, was er macht. Und das hat nicht nur mit Fußball zu tun, sondern einfach mit der Gesellschaft und es ist immer 'Hass, Hass, Hass'! Kein Respekt, keine Fairness!"

Zum Abschluss des Interviews wurde der Coach schließlich noch emotional: "Das einzige, was mich beruhigt, ist, dass ich trotzdem der Überzeugung bin, dass es die Minderheit ist. Aber leider ist es die Minderheit, die schreit und macht. Die Mehrheit hält die Fresse."