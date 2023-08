DFB-Pokal-Irrsinn Lok Leipzig gegen Eintracht Frankfurt: Fan verliert Finger durch Böllerexplosion

Nach dem Spiel hatte die Leipziger Polizei alle Hände voll zu tun, die Lage unter Kontrolle zu bringen. © Leipzig Livereport

Im Einsatzverlauf, besonders nach Abpfiff der Partie am Sonntagabend wurden über zwanzig Straftaten, unter anderem wegen mehrerer gefährlicher Körperverletzungen, Sachbeschädigungen, Verstoß gegen das Versammlungsgesetz, das Zeigen von verfassungswidrigen Symbolen und tätlichen Angriffen auf Polizeibeamte registriert.

Im Bereich der Straße des 18. Oktober wurden zwei Eintracht-Fans durch zwei unbekannte mutmaßliche Lok-Fans attackiert. Beide wurden verletzt, einer davon so schwer, dass er in einem Krankenhaus stationär behandelt werden muss.

Insgesamt sollen die Straftaten laut Polizei überwiegend durch Leute "aus dem Fanlager des 1. FC Lokomotive Leipzig" verübt worden sein.

Coach Almedin Civa (51) hatte die wenigen Fans, die zu diesen Gewalttaten bereit waren, bereits nach Abpfiff scharf verurteilt: Civa: "Jeder einzelne ist verantwortlich dafür, was er macht. Und das hat nicht nur mit Fußball zu tun, sondern einfach mit der Gesellschaft und es ist immer 'Hass, Hass, Hass'! Kein Respekt, keine Fairness!"

Der Verein selbst legte in einem Statement am Montag nach, schrieb unter anderem: "Ihr seid keine Fans! Niemand will eure bescheuerte Ego-Show sehen und am Ende verletzt ihr noch bewusst Fans im Rollstuhl und nehmt am Ende noch Verletzungen unserer Nachwuchsspieler in Kauf. Verpisst euch! In einer anderen Sprache versteht ihr es sowieso nicht."