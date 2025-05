Nach Steinwurf bei Lok-Leipzig-Spiel: Verletzter Reporter meldet sich zu Wort

MDR-Reporter Patrick Fritzsche (27) meldete sich mit einem Statement zum Steinwurf während eines Lok-Leipzig-Spiels zu Wort. © Instagram.com/paddyfritzsche

Reporter Patrick Fritzsche (27) postete am Donnerstagabend ein Statement bei Instagram: "Ich wurde mit einem Stein aus dem Heimbereich bei Ausübung meines Jobs für den MDR beworfen", schreibt er dazu: "Der Stein hat mich während des Live-Kommentars an der Schläfe/Jochbein getroffen. Es wurde Strafanzeige gestellt."

Im Video mit dem Titel "POV: Du wirst als Kommentator bei einem Fußballspiel angegriffen" erklärt der Journalist dann, dass es ihm körperlich den Umständen entsprechend gut gehe - lediglich das Jochbein sei etwa geprellt.

Zudem spüre er ein wenig Druckschmerz im Gesicht und ein leichtes Ziehen im Nacken. So hätten ihn die Ärzte nach Hause entlassen, allerdings stünde er unter Beobachtung seines Umfelds.

Doch es gibt ein großes Aber, denn psychisch sei der Steinwurf nicht spurlos an ihm vorbeigegangen: "Was mich wesentlich mehr beschäftigt ist der mentale Mindfuck", berichtet der 27-Jährige und fragt: "Wer garantiert dir denn, so der Gedanke, dass du nicht nochmal irgendwo abgeworfen wirst in einem Stadion oder auf einer Bühne? Wer sagt denn, dass dann der Stein nicht ein bisschen größer ist? Wer beruhigt denn jetzt zu Hause meine Eltern?"