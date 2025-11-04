Rassismus-Skandal im DFB-Pokal hat Konsequenzen: Krasse Strafe für Lok Leipzig

Leipzig/Frankfurt am Main - Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Regionalligist Lok Leipzig wegen rassistischer Äußerungen mit mehreren Strafen belegt.

Christopher Antwi-Adjei (31) musste sich von Lok-Fans zahlreiche rassistische Beleidigungen anhören, woraufhin das Spiel unterbrochen worden war. © Picture Point / Sven Sonntag

Wegen eines fortgesetzten unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger bei der Erstrunden-Partie des DFB-Pokals gegen den Zweitligisten FC Schalke 04 muss der Viertligist 30.000 Euro zahlen.

Von diesen können bis zu 10.000 Euro für präventive Maßnahmen gegen Diskriminierung und Rassismus verwendet werden, wie der DFB mitteilte.

Bei dem Spiel am 17. August im Bruno-Plache-Stadion wurde der Schalker Christopher Antwi-Adjei (31) ab der 13. Minute mehrfach bis in die Verlängerung beleidigt, was unter anderem zu einer zehnminütigen Spielunterbrechung sowie einer Stadionansage führte.

Der gastgebende Verein entschuldigte sich bei dem Spieler für die Vorfälle und bemüht sich um die Identifizierung des Einzeltäters.