Lok Leipzig trotzt Kapitän-Schock mit zwei Traumtoren gegen Carl Zeiss Jena!

Lok-Kapitän Djamal Ziane (M.) musste minutenlang behandelt und schließlich ausgewechselt werden. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Ein mutiger Start der Hausherren in Probstheida mit zwei guten Gelegenheiten mündete nicht in einer früheren Führung, weshalb sich die Gäste aus Thüringen mit einer Viertelstunde auf der Uhr immer besser in die Partie tasten konnten.

Anschließend schien das Momentum komplett zu kippen, denn Lok-Kapitän Djamal Ziane bekam bei einem Zweikampf mit Jenas Burim Halili was auf den linken Fuß, blieb liegen und musste zunächst behandelt werden.

Wenige Minuten später herrschte dann traurige Gewissheit: Für den Leitwolf und Mittelstürmer ging es nicht mehr weiter! Abou Ballo betrat stattdessen den Rasen im Bruno-Plache-Stadion, während der zweitbeste Lok-Knipser der laufenden Saison angefressen von dannen zog.

Wer jetzt mit dem Einbruch der Blau-Gelben gerechnet hatte, wurde sofort eines Besseren belehrt.

Nach einem Angriff über die linke Seite wehrte FCC-Verteidiger Justin Smyla den Ball nur unzureichend in den Rückraum ab, wo Luca Sirch das Leder per Volleyschuss satt und trocken zur 1:0-Führung neben den kurzen Pfosten donnerte (39.). Ein klasse Tor zum Pausenstand!