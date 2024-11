Sachsenpokal: Budissa-Maschine sorgt für Lok-Schock in Bautzen!

Bautzen - Zwei Stunden vorher gab's in Glauchau die Sensation im Sachsenpokal . Budissa Bautzen konnte dieses Kunststück nicht wiederholen, verlor am Samstag trotz Führung gegen den 1. FC Lokomotive Leipzig 1:3 (1:1).

Der körperlich robuste Dawid Wieckiewicz (r.) erzielte das 1:0 für Bautzen. © Florian Richter

Obwohl beide Teams nur eine Liga trennt, war das Duell aufgrund der tabellarischen Situationen auf dem Papier ein eindeutiges. Lok als klarer Spitzenreiter der Regionalliga Nordost gastierte beim Vorletzten der fünftklassigen Oberliga NOFV-Süd.

So deutlich wie es schien, war es aber wieder einmal nicht. Schon 2021 gewann Bautzen jenes Pokalspiel 2:0, vor einem Jahr setzte sich der FCL auf der Müllerwiese nur knapp mit 1:0 durch.

Am Samstag konnte die zehn Ligaspiele auf einen Dreier wartende Budissa vor 1025 Zuschauern zunächst in Führung gehen. Nach einem Eckball köpfte Dawid Wieckiewicz wuchtig oben rechts ein, Andreas Naumann im Tor hatte das Nachsehen - 1:0 für den FSV (25.).

Nach Abseitstor in der 28. Minute von Luc Elsner, im Vergleich zum 0:2 gegen den CFC einer von fünf Neuen in der Startelf, näherten sich die Leipziger immer mehr an.

Und schlugen in der 43. Minute zu: Tobias Dombrowa flankte in den Strafraum, Noel Eichinger köpfte wahnsinnig platziert zum 1:1 ein.