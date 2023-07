Sascha Pfeffer hat sich entschieden: Für diesen Verein spielt Loks Ex-Kapitän künftig!

Sascha Pfeffer (36) war die jüngsten beiden Saisons Kapitän und Kopf der Mannschaft von Lok Leipzig. © Picture Point / Gabor Krieg

Als Sascha Pfeffer Mitte Juni bei Lok Leipzig seine Sachen packte, war es ungewiss, wie es beim Mittelfeldmotor weitergeht. Ein Wechsel innerhalb der Regionalliga, das sofortige Karriereende oder die Laufbahn unterklassig austrudeln lassen waren Optionen.

"Pfeffi" entschied sich für letztere - künftig wird man die fulminanten Distanzschüsse des 36-Jährigen in einer Landesklasse Sachsen-Anhalts bewundern können. Denn Pfeffer wechselt zum Aufsteiger TSV Blau-Weiß Drehna!

Was gleichzeitig das Ende seiner Laufbahn als Profifußballer bedeutet. Diesen Status hatte er auch seit 2017 in der Regionalliga Nordost bei Lok Leipzig inne. Zuvor hatte er in Mitteldeutschland auch die Farben von Dynamo Dresden, dem CFC und Halleschen FC getragen.

224 Drittliga-Spiele und 139 Einsätze in der Regionalliga Nordost sind eine stolze Bilanz für den Routinier, dem man erst in der Rückrunde der abgelaufenen Saison anmerkte, dass der Zahn der Zeit an ihm nagte.

Immer öfter kam Pfeffer von der Bank, auch das Sachsenpokal-Finale gegen den Chemnitzer FC (3:0) verlebte er die ersten 70 Minuten von draußen.