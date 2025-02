"Schlecht!" Das bereitet Lok Leipzig vor dem nächsten Spiel große Bauchschmerzen

Leipzig - Mit einem 3:0 über den FC Eilenburg ist der 1. FC Lokomotive Leipzig optimal in das Pflichtspieljahr gestartet. Jetzt steht die nächste Regionalligapartie am Samstag gegen Viktoria Berlin (13 Uhr) auf dem Plan. Doch es gibt Bedenken.

Am Ende entscheidet natürlich trotzdem der NOFV. Beim Stadtrivalen Chemie Leipzig musste aufgrund des schlechten Platzes in diesem Jahr schon das Nachholspiel gegen Meuselwitz verschoben werden .

Trotzdem möchte der 48-Jährige unbedingt, dass das Spiel am Samstag stattfindet: "Ich hoffe, dass es da keine Probleme gibt. Wir wollen unbedingt in dem Wettkampfmodus bleiben, egal wie der Rasen ist. Beide Mannschaften müssen ja mit dem Rasen auskommen."

In jedem Fall hätte es vermutlich mehrere Vorteile, am Samstag gegen die Hauptstädter zu spielen. Viktoria ist noch immer in einer Findungsphase. In diesem Jahr konnte bislang kein Spiel gewonnen werden. Zudem wäre es für die Berliner gegen Lok das dritte Spiel in acht Tagen - eine ziemliche Belastung.

Das 0:2 gegen den Chemnitzer FC vom Mittwoch hat sich Seitz jedenfalls schon zu Analysezwecken angeschaut. "Ich habe heute Morgen schon einmal reingeschaut in das Spiel. Da hat sich zum vorherigen Spiel nicht viel verändert. Insofern denke ich auch, dass es so gegen uns dabei bleibt von der Aufstellung her." Das Hinspiel ging 1:0 für Lok aus.