Strafantrag gegen Lok Leipzig: Rassismus-Eklat könnte sündhaft teuer werden

Schalkes Christopher Antwi-Adjei (31, r.) wurde beim Spiel gegen Lok Leipzig von mindestens einem Fan rassistisch beleidigt. © Jan Woitas/dpa

Wie TAG24 am Mittwoch von den Lok-Verantwortlichen erfuhr, hat das DFB-Sportgericht einen Strafantrag wegen fortgesetzten unsportlichen Verhaltens der Anhänger gestellt.

Demnach soll der Verein nicht nur eine Strafe in Höhe von 30.000 Euro zahlen, sondern soll bei einem möglichen nächsten DFB-Pokal-Spiel auf die Fans im Dammsitz verzichten müssen.

"Wir stimmen dem Strafantrag des DFB in der Form nicht zu", so Lok-Sportdirektor Toni Wachsmuth (38) gegenüber TAG24. Die Kombination der beiden drohenden Strafen erreiche seiner Ansicht nach eine Höhe, "die für einen Regionalligisten sehr, sehr schwer stemmbar" sei.

Bei dem DFB-Strafantrag handelt es sich um kein rechtskräftiges Urteil. Lok Leipzig plane demnach, Einspruch einzulegen.