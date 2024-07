Strafe für Lok Leipzig nach Rassismus-Skandal!

Die Blau-Gelben reagierten umgehend in einem Statement auf die Vorwürfe. Darin hieß es: "Es dürfte allen bekannt sein, dass sich unser Verein seit Jahren sehr aktiv gegen Rassismus, Intoleranz und Ausgrenzung einsetzt. Alle Anhänger des Ersten Deutschen Meisters sind dabei mit an Bord und leben die Werte des Sports. Leider gibt es aber immer wieder den ein oder anderen, der das einfach nicht kapiert und dem 1. FC Lok mit solchen hirnlosen und verletzenden Ausrufen massiv schadet."

Inzwischen sind seit dem Vorfall knapp zwei Monate vergangen. Für die Teams geht es am kommenden Wochenende schon in der neuen Saison in der Regionalliga weiter. Der FSV Zwickau ist bereits am Samstag bei Aufsteiger FC Hertha 03 zu Gast.

Einen Tag später reisen die Leipziger zur VSG Altglienicke.