Urteil "unangemessen": Lok Leipzig legt nach Rassismus-Skandal Einspruch ein

Unter anderem mit einer "Keen Bock auf Rassismus"-Bande spricht sich der Verein seit Jahren gegen Rassismus aus. © PR/1. FC Lokomotive Leipzig

Im DFB-Pokal gegen den Zweitligisten FC Schalke 04 hatten Fans des Leipziger Traditionsvereins den Schalke-Profi Christopher Antwi-Adjei (31) annähernd das gesamte Spiel über immer wieder rassistisch beleidigt.

Dass sich Lok im Nachhinein bei dem Spieler entschuldigte und um eine Identifizierung der schuldigen Person bemühte, reichte dem Sportgericht nicht aus.

Die Strafe: Der Viertligist muss 30.000 Euro zahlen. 10.000 davon können in präventive Maßnahmen gegen Diskriminierung und Rassismus gesteckt werden.

Darüber hinaus muss der Verein sein nächstes Heimspiel im DFB-Pokal unter teilweisem Ausschluss der Öffentlichkeit austragen, was weitere finanzielle Verluste bedeutet.

Diese happige Strafe ist für den Verein absolut unangemessen, wie er nach dem Urteil bekannt gab.

Die Rufe "einzelner Idioten" seien für Lok Leipzig schon lange ein Dorn im Auge. Immer wieder führen solche Aussetzer zu massiven Schäden für den Verein.

Das Urteil will man allerdings nicht einfach hinnehmen, weshalb Lok Leipzig angekündigt hat, Einspruch einzulegen.