Vor Pierre Littbarskis Augen: Lok Leipzig beendet Horrorserie

Ecke, Kopfball, Tor. Alexander Siebeck trifft zum 1:0. © Matthias Koch

Nur drei Tage nach dem 1:4 im DFB-Pokal gegen den FC Augsburg mussten die Berliner schon wieder ran. Mit Shean Mensah und Oleg Scacun, die Larry-Nana Oellers und Meisour Mohamed ersetzten, veränderte Trainer Dennis Kutrieb seine Startelf auf nur zwei Positionen.

Die Fabel, dass sie müde sein könnten, ließen die Himmelblauen frühzeitig in Rauch auflösen. In der 7. Minute wurde Julien Damelang der Ball vom Fuß genommen, allerdings unglücklich an Mensah abgegeben. Der Flügelflitzer fand aber in Andreas Naumann seinen Meister.

Das Team von Trainer Jochen Seitz brauchte ein bisschen, um im Match anzukommen. Doch als es richtig gefährlich wurde, machten die Jungs Nägel mit Köpfen.

Pasqual Verkamp schlug eine Ecke in den Sechzehner, Alexander Siebeck kam mit dem Kopf ran und ließ den Ball zum 1:0 für Lok einschlagen (22.).