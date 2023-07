Wahnsinn im Bruno-Plache-Stadion! Lok Leipzig holt doch noch den Heimdreier!

Leipzig - Perfekter Start in die neue Regionalliga-Saison für den 1. FC Lokomotive Leipzig - doch was war das für eine Partie?! Die Sachsen setzten sich im ersten Pflichtspiel am Freitagabend daheim gegen VSG Altglienicke mit 2:1 (0:1) durch und heimsten dadurch die ersten 3 Punkte ein.