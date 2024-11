Wurfgeschosse Richtung Schiri nach Lok-Leipzig-Partie: "Werde dort keine Spiele mehr pfeifen"

Die Spieler des VFC Plauen waren mit einigen Entscheidungen von Schiedsrichter Lars Albert (48) nicht ganz einverstanden. © IMAGO/Johannes Schmidt

Wie Schiedsrichter Lars Albert (48) in der Freien Presse sagte, wird er aus gutem Grund wohl so schnell nicht wieder ins Vogtland reisen:

"Ich werde diese Saison keine VFC-Spiele mehr pfeifen. Ich denke, es ist sinnvoll, mich da rauszulassen."

Was er meint: Nach Abpfiff des Regionalliga-Spiels flogen diverse Gegenstände Richtung Schiedsrichter-Gespann. Mehrere Securitys mussten die Unparteiischen zum Kabinentrakt bringen.

Albert: "Ich bin schon ein paar Jahre dabei. Da ist man abgehärtet und kann es ab, wenn man sich ein paar Schimpfwörter anhören muss oder auch mal ein leerer Bierbecher von der Tribüne geflogen kommt. Aber was uns dann oben am Zaun an Aggression und Hass von den Fans entgegenschlug, das habe ich in der Art und Weise selten erlebt. Das macht einen nachdenklich."

Der Klub aus Plauen veröffentlichte bereits ein Statement zu den Geschehnissen: "Wir können derartige Verhaltensweisen nicht dulden und müssen unbedingt reden. Auch wenn das Sicherheitskonzept funktionierte, und somit niemand ernsthaft zu Schaden kam, verurteilen wir das Werfen von Bierbechern und Gegenständen sowie grundsätzlich alle gewalttätigen Übergriffe und Auseinandersetzungen. Unser Verein wird sich umgehend in allen Bereichen mit diesen Themen professionell auseinandersetzen."