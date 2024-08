Ziane vor 8100 Fans! Lok-Stürmer verhindert Pleite im Kracher gegen den HFC

Leipzig - Der frühere Dauerbrenner der DDR-Oberliga wurde am Sonntag wieder zum Leben erweckt: In Leipzig trafen der 1. FC Lok und der Hallesche FC aufeinander - mit einer gerechten Punkteteilung beim 1:1 (0:1) und einem Probstheidaer Stürmer, der sein Tor-Gen wiedergefunden hat.

Sowohl die Lok-Anhänger ... © Picture Point/Roger Petzsche

Satte 20 Jahre war es her, dass sich Lok und der HFC - damals noch in der Oberliga NOFV-Süd - gegenüberstanden. Sonntag war es vor 8100 Zuschauern wieder so weit.

Mit Robert Berger und Jan Löhmannsröben standen gleich zwei ehemalige Lok-Kicker in der HFC-Startelf - und konnten ihrem früheren Arbeitgeber schaden.

In einer erwartungsgemäß körperlich intensiv geführten Begegnung im Bruno-Plache-Stadion wurden die Blau-Gelben erstmals in der 18. Minute auffällig. Tobias Dombrowas langer Ball in die Spitze erwischte der aus seinem Kasten gesprintete Sven Müller vor Stefan Maderer.

Wenige Minuten später schlugen die Gäste zu. Der bei RB Leipzig ausgebildete Pierre Weber steckte in die Box auf Joe-Joe Richardson durch, der Keeper Andreas Naumann herrlich umkurvte und in die Mitte passte. Dort klärte Lukas Wilton viel zu lasch und direkt zu Weber, der mittig zum 1:0 traf (25.).