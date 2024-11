Pfeifkonzert gegen RB Leipzig: Hasenhüttl gibt seiner Ex den Laufpass!

Leipzig - Egal was sich RB Leipzig am Samstag beim Bundesligaspiel gegen den VfL Wolfsburg vorgenommen hatte, nach nicht einmal fünf Minuten mit 0:2 zurückliegen, war es sicherlich nicht. Doch exakt das passierte. Und es kam noch schlimmer.

Eine Niederlage gegen den VfL Wolfsburg und die Luft für RB Leipzigs Marco Rose wird definitiv dünner. © Picture Point / Roger Petzsche

Mohammed Amoura nach vier Zeigerumdrehungen und Tiago Tomas nur eine Minute später machten sich ganz billige Abwehrfehler der Roten Bullen zu nutze und schossen jeweils einen Treffer.

Damit liefen die Krisen-Bullen nun schon früh einem brutalen Rückstand hinterher.

Und es wurde nicht besser. Die Wölfe waren super im Spiel, nutzten die aktuelle Lage der Roten Bullen eiskalt aus und machten auch noch das Dritte durch Amoura (15.). Erneut standen die Sachsen hinten nicht stabil.

Und Leipzigs Offensive? Die blieb wie in den letzten Partien auch im ersten Durchgang gegen den VfL komplett harmlos. Nichts klappte. Woher sollte auch das Selbstbewusstsein kommen?

Passend: Castello Lukeba musste nach 30 Minuten runter, weil er sich verletzt hatte. Die RB-Verletztenliste wächst also weiter an.

Gegen Ende der ersten Hälfte hätten die Gäste gut und gern auch noch auf 4:0 erhöhen können. Doch Keeper Peter Gulacsi verhinderte einen erneuten Einschlag mehrfach mit einer Glanzparade (36., 38.).

Die Sachsen konnten schließlich froh sein, nur mit drei Gegentreffern in die Kabine zu dürfen. So laute Pfiffe von den Rängen gab es in dieser Saison jedenfalls noch nicht.