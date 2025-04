4500 Fans droht Karten-Entzug bei RB Leipzig!

24.000 Fans haben die Vereinsvorgaben bereits erfüllt und werden auch in der kommenden Saison ihre RB-Leipzig-Dauerkarte behalten können. © Picture Point/Gabor Krieg

Besonders 4500 Anhänger der Sachsen sollten zusehen, dass sie es in dieser Saison mit ihrer Dauerkarte noch ein paar Mal zu den drei verbleibenden Heimspielen schaffen.

Wie vor der Saison gemeinsam im Club-Fan-Dialog festgelegt, behalten Dauerkartenbesitzer nur dann ihre Berechtigung für den Erwerb für die kommende Spielzeit, wenn sie mindestens zehn Partien besucht haben.

24.000 Anhänger der Roten Bullen hätten diese Vorgabe laut Vereinsangaben bereits erfüllt - und ihren Stammplatz für die neue Saison damit bereits sicher. Alle anderen sollten jetzt schleunigst in die Gänge kommen.

RB weist noch einmal darauf hin: "Als Besuch wird jedes Spiel gezählt, zu dem die Dauerkarte genutzt und am Drehkreuz gescannt wurde. Das gilt natürlich auch, wenn ihr eure Dauerkarte an einen anderen Fan weitergeleitet habt und dieser Fan zur Red Bull Arena zugetreten ist. Ein Verkauf in der RBL-Ticketbörse gilt wiederum nicht als Nutzung und wird nicht als zugetretenes Spiel gewertet."

Alle, die die Vorgabe nicht erfüllen, werden am 2. Juni über den Entzug per Mail informiert.