Er war eigentlich schon bei RB Leipzig, doch dann der Schock: "Entscheidung kam von ganz oben!"

Alles in Kürze

Noah Okafor (25) stand kurz vor einem Wechsel zu RB Leipzig. Doch der Offensivmann rauschte durch den Medizincheck. © PIERO CRUCIATTI / AFP

Im Podcast "Say Less" gab er tiefe Einblicke: "Wir haben den Medizincheck, die Fotos und die Präsentation vor Ort alles schon gemacht."

Doch dann äußerte die Medizinabteilung der Rasenballer plötzlich Bedenken. Okafor hatte aufgrund eines Bandscheibenvorfalls noch zu kämpfen und wäre womöglich nicht direkt einsatzbereit gewesen.

"Sie sagten, dass sie sofortige Verstärkung benötigen und zu viel Geld in die Hand nehmen würden für Leihe sowie Option, wenn ich erst in sechs Wochen bereit bin", so Okafor, der dem Bundesligisten womöglich um die 25 Millionen Euro gekostet hätte.

Der Schweizer erzählt frustriert: "Trainer Rose wollte mich unbedingt, der Sportchef wollte mich unbedingt, doch die Entscheidung kam von ganz oben in Absprache mit den Ärzten. Ein, zwei Tage war es schon schwierig, und insgesamt war die Zeit einfach sehr hektisch."

Als Alternative holten die Leipziger schließlich Tidiam Gomis (18), der aber bis heute Eingewöhnungszeit braucht und keine sofortige Hilfe, sondern eine Investition in die Zukunft darstellt.