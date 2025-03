Alles oder nichts: RB Leipzig startet Knallerwoche in Gladbach

Gladbach/Leipzig - Konstanz scheint gerade nicht so das richtige Ding von RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach zu sein. Beide Teams gaben zuletzt in der Bundesliga ärgerliche Punkte ab. Am Samstagnachmittag stehen sich beide Teams auf dem Rasen gegenüber (15.30 Uhr/Sky).

Das Hinspiel ging 0:0 aus. Ein Ergebnis, mit dem weder RB Leipzig noch Borussia Mönchengladbach zufrieden waren. © Jan Woitas/dpa

Die Gastgeber feierten zuletzt einen 4:2-Erfolg in Bremen, verloren dafür aber 1:3 daheim gegen Mainz. Zuvor erspielten sich die Fohlen ein 3:0 in Heidenheim, nur um daheim ein 0:3 gegen Augsburg zu kassieren. Heimschwäche?

Die will RB ausnutzen, brillierte zuletzt auswärts aber auch nicht unbedingt. Die letzten drei Begegnungen in der Fremde in Freiburg, in Augsburg und bei Union Berlin gingen jeweils 0:0 aus.

Beim Heimsieg gegen Borussia Dortmund (2:0) zeigten die Rasenballer zwei Gesichter. Tendenz: Wer weiß.

"Wir müssen Selbstvertrauen über 90 Minuten auf den Platz bringen – das ist die Lehre aus dem BVB-Spiel", so RB-Coach Marco Rose (48) am Freitag auf der Pressekonferenz.

"Gladbach hat insgesamt an Stabilität gewonnen und verteidigt kompakt gut. Da ist es nicht so leicht, zu Torchancen zu kommen", so Rose über seinen ehemaligen Verein, bei dem er von 2019 bis 2021 an der Seitenlinie stand. "Das ist einfach eine gute Mannschaft, die es uns maximal schwer machen wird. Aber wir sehen uns bereit und gewappnet."