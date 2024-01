Ballack vor Bundesliga-Topspiel: "In Leipzig wissen alle um die Stärken der Leverkusener"

Leipzig - Der Start der Rückrunde beginnt für RB Leipzig direkt mit einem Knaller! Der ungeschlagene Tabellenführer Bayer Leverkusen ist am Samstag zu Gast in der Red Bull Arena (18.30 Uhr/Sky). TAG24 berichtet im Liveticker.

RB-Coach Marco Rose (47): "Wir wissen, was da am Samstag auf uns zu kommt: Eine tolle Mannschaft - auf allen Ebenen. Wir trauen es uns dennoch zu - vor heimischer Kulisse mit unseren Fans im Rücken - das Duell zu gewinnen."

Jetzt gibt es die Wiederholung des ersten Spieltags. Dort schaffte die Werkself daheim einen knappen 3:2-Erfolg in einer extrem spannenden und ausgeglichenen Partie.

Die Sachsen rissen sich daheim gegen Eintracht Frankfurt fast ein Bein aus und verloren trotzdem mit 0:1 . Bayer hingegen erzielte den goldenen Treffer zum 1:0-Sieg in Augsburg im Stile einer Spitzenmannschaft in der vierten Minute der Nachspielzeit.

Beide Teams haben in diesem Jahr schon ein Pflichtspiel absolviert. Die Gefühlslagen könnten unterschiedlicher nicht sein.

Michael Ballack (47), von 1999 bis 2002 sowie zum Ende seiner Karriere 2010 bis 2012 selbst in Leverkusen aktiv, hat sich zum Samstagabend-Spiel geäußert.

"Leverkusen macht es in dieser Saison sehr stark und fährt mit dem Anspruch nach Leipzig, als Tabellenführer auch dieses Spiel für sich zu entscheiden und Platz eins in der Bundesliga zu behalten. RB Leipzig wird vor heimischem Publikum dagegenhalten", sagte der gebürtige Görlitzer in einem RB-Interview. "Es wird ein Topspiel, auf das wir uns alle freuen dürfen."

Ballack weiter: "Marco Rose wird die Jungs mit seinem Trainerteam bestens auf Leverkusen und dieses Spiel vorbereiten. In Leipzig wissen alle um die Stärken der Leverkusener. Jeder weiß, da kommt ein absoluter Top-Gegner."