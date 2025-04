Bei Peinlich-Auftritt gegen Kiel: RB Leipzigs Gulacsi nach bösem Zusammenstoß in Klinik!

Leipzig - RB Leipzig hatte am Samstagnachmittag den Tabellenletzten Holstein Kiel in der Bundesliga zu Gast. Mehr als ein 1:1 (0:1) war nach einem schwachen Auftritt nicht drin. Viel mehr fällt aber die üble Verletzung von Keeper Peter Gulacsi ins Gewicht, der nach einem bösen Zusammenstoß mit dem Kieler David Zec in ein Krankenhaus gebracht werden musste.