Bei RB Leipzig Kandidat? Bei Röhl lief wohl nicht alles wie geplant

Leipzig/Sheffield - Was ist da in den letzten Wochen bei Danny Röhl (36) passiert? Der gebürtige Zwickauer wurde zwischenzeitlich sogar als neuer Trainer von RB Leipzig ins Rennen gebracht, bis Ole Werner (37) das Amt übernahm. Nun gab es bei Röhl eine überraschende Wende.

Danny Röhl (36) ist wieder zurück bei Sheffield Wednesday. Ob das wirklich so gedacht war? © IMAGO / Pro Sports Images

Denn laut mehrerer englischer Medienberichte ist der Deutsche an die Seitenlinie von Sheffield Wednesday zurückgekehrt.

Der eigentliche Tenor im Sommer war, dass Röhl den Zweitligisten aus England verlassen möchte. Eine neue Herausforderung sollte her. Und die Bundesliga schloss der 36-Jährige auch nicht aus.

Explizit RB Leipzig, wo er bereits für einige Jahre im Jugendbereich aktiv war, wären "schon etwas Besonderes" gewesen, wie er in einem Interview sagte.

"Zumal ich den Aufbau des Klubs von der Stunde null an miterlebt habe. Wir haben damals im Nachwuchs mit vier Mitarbeitern angefangen", so Röhl damals.

Auch im Juni befeuerte er noch selbst beim "Kick den Krebs"-Benefizturnier die Wechselgerüchte, sagte: "Das ist eine sehr, sehr anspruchsvolle Sommerpause, auch für mich. Es geht viel hin und her. Aber Fußball ist Fußball. Ich freu' mich einfach, wenn es wieder losgeht mit der Sommervorbereitung - wo auch immer. Ich will da nicht so viel ins Detail gehen, aber es ist schon so, dass registriert wird, was ich in England gemacht habe." Jetzt kam offenbar alles anders als gedacht.