Verletzter Henrichs will Mitspieler nicht sehen: "Würde mich innerlich zerfressen"

In den Katakomben trifft er Rehatrainer Andrew Mitchell (47), der von einem Comeback in fünf Monaten spricht. "Wenn es länger dauert, schneidest du das raus, ok?", lacht der verletzte Kicker in die Kamera.

Kumpels auf und neben dem Platz: Henrichs (l.) und Xavi Simons (21). © Picture Point/Roger Petzsche

Aufgrund seiner Sprachkenntnisse ist Benjamin Henrichs das Bindeglied zwischen deutschen und französischen Fußballern. "Er hilft ausländischen Spielern, dass sie sich wohlfühlen. Jemanden wie ihn im Team zu haben, ist extrem wichtig", weiß Xavi Simons (21).

So integriert und beliebt der Rechtsverteidiger im Team auch ist, die Rehazeit geht auch an die Substanz. Von den beiden im Trainingszentrum am Cottaweg vorhandenen Gyms nutzt er jenes im Keller. "Ich will so oft es geht unten trainieren, weil ich nicht immer sehen will, wie die Jungs rausgehen zum Training und wieder reinkommen - das würde mich innerlich zerfressen. Ich will meine Ruhe haben, Musik anmachen und Gas geben."

Xavi, der zwischen Oktober und Dezember an einer Sprunggelenksverletzung laborierte, kennt die Gedanken: "Natürlich hat er die Unterstützung und die Liebe seiner Familie und Freunde. Aber am Ende ist er abends daheim, und es wird ein Kampf Benny gegen Benny sein. Er lacht zwar mit uns, aber wenn er zu Hause ist, ist es ein hartes Spiel für ihn."

Immer wieder wird Henrichs auch im österreichischen Red Bull Athlete Performance Center (APC) behandelt, wo er sich unter professionellen Bedingungen auf sein Comeback vorbereiten kann. Ob dieses noch bis zum letzten Bundesliga-Spieltag am 17. Mai stattfindet, steht in den Sternen.