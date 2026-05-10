"Bin ich ganz scharf drauf!" RB Leipzig hat trotz erreichter Königsklasse jetzt doch noch ein Ziel

Leipzig - Wie wild RB Leipzig am Samstag den sicheren Einzug in die Champions League gefeiert hat, lässt sich nur erahnen. Schon in der Kabine nach dem 2:1-Erfolg über den FC St. Pauli waren die Spieler nur schwer zu halten. Ein auf den ersten Blick belangloses Spiel liegt aber noch vor den Sachsen.

Am Samstag durfte sich RB Leipzig nach dem Erreichen der Champions League zurecht feiern lassen. © Jan Woitas/dpa

Am kommenden Samstag, am letzten Spieltag der Bundesliga-Saison reisen die Rasenballer zum SC Freiburg. Auf den ersten Blick können die Roten Bullen die Partie ganz entspannt angehen lassen.

Mit fünf Punkten Rückstand auf Borussia Dortmund und Rang 2 und vier Zählern Vorsprung auf den VfB Stuttgart und Rang 4 ist RB vom dritten Platz nicht mehr wegzubekommen.

Allerdings: Es gibt tatsächlich noch ein Ziel, was Leipzig erreichen kann! In der Aufstiegssaison holten die Messestädter bärenstarke 67 Punkte. Trotz mehrmaliger Champions-League-Teilnahme wurde die Marke bislang nicht übertrumpft. Das könnte sich mit einem Sieg über Freiburg ändern, dann stünde RB bei 68 Zählern.

"Da bin ich ganz, ganz scharf drauf. Ich will unbedingt, dass wir den Punkterekord erreichen", so Sportchef Marcel Schäfer nach Abpfiff.

Und das meinte der 41-Jährige völlig ernst: "Wenn man bedenkt, was wir für Wellen hatten, was wir für Themen hatten - und trotzdem können wir noch den Punkterekord knacken."

Wie groß die Gegenwehr der Breisgauer sein wird, lässt sich noch nicht abschätzen. Mit einem Sieg über den HSV kann Freiburg am Sonntag Platz sieben festmachen. Dann würde man gegen RB wohl auch nur Kräfte schonen, um sich für das Europa-League-Finale gegen Aston Villa zu schonen.