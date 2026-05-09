RB-Leipzig-Blog: Kretschmer gratuliert RB zur Rückkehr in die Champions League

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RB-Leipzig-Blog: Noch ist RB Leipzig nicht durch, aber die Zeichen stehen doch klar auf Qualifikation für die Champions League.

Von Michi Heymann, Nico Zeißler, Juliane Bonkowski, Annika Rank, Tamina Porada, Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - Durch den 2:1-Sieg gegen den Abstiegskandidaten FC St. Pauli hat sich RB Leipzig am vorletzten Spieltag der Bundesliga die Teilnahme an der Champions League gesichert. Damit kehren die Sachsen nach einem Jahr Abstinenz in der kommenden Spielzeit zurück auf die internationale Bühne!

In unserem RB-Leipzig-Blog erfahrt Ihr alle News rund um das Team, die Transfers, das Training und die Testspiele.

9. Mai, 20.25 Uhr: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer gratuliert RB zur Rückkehr in die Champions League

Unter den 47.800 Gästen in der ausverkauften Red Bull Arena war am Samstag auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU, 51).

"Seit 10 Jahren spielt RB Leipzig in der 1. Bundesliga und seit heute auch wieder in der Champions League ab der nächsten Saison", erklärte der sichtlich erfreute CDU-Politiker nach dem Abpfiff.

"Herzlichen Glückwunsch! Tolle Fußballerlebnisse, auch in den nächsten Jahren. Sachsen ist ein Fußballland! Es ist so großartig, dass wir das alles miteinander haben!"

9. Mai, 14.28 Uhr: RB Leipzigs Startaufstellung gegen St. Pauli

Letztes Heimspiel der Saison in der Red Bull Arena! RB Leipzig trifft am Samstagnachmittag auf den FC St. Pauli.

Inzwischen ist auch klar, welche Elf RB-Coach Ole Werner ins Rennen schickt. Erfreulich: Kapitän David Raum ist zurück!

Aufstellung: Vandevoordt - Orban, Gruda, Baumgartner, Baku, Ouedraogo, Raum, Lukeba, Schlager, Romulo, Diomande

David Raum ist zurück in der Startelf.
David Raum ist zurück in der Startelf.  © PICTURE POINT / S. Sonntag

8. Mai, 12.54 Uhr: Neues Heimtrikot vorgestellt

RB Leipzig läuft beim Spiel gegen St. Pauli am morgigen Samstag im nagelneuen Heimtrikot auf.

Das PUMA-Trikot besteht wieder aus 100 Prozent recyceltem Polyester und ist in klassischem Weiß mit roten Nadelstreifen gehalten. Die Striche sollen dabei an die Leuchtstreifen am Außenrand der Red Bull Arena angelehnt sein, so der Klub am Freitag.

Am Samstag wird erstmals mit dem Heimtrikot der kommenden Saison aufgelaufen.
Am Samstag wird erstmals mit dem Heimtrikot der kommenden Saison aufgelaufen.  © RB Leipzig

7. Mai, 17.43 Uhr: Gute Personal-News vor Pauli-Spiel

Ole Werner konnte am Donnerstag gute Nachrichten verkünden.

Demnach befinden sich mit Ezechiel Banzuzi und Suleman Sani zwei zuletzt verletzte Spieler wieder im Training. Inwiefern ein Einsatz gegen St. Pauli am Samstag infrage kommt, klärt sich kurzfristig.

Ayodele Thomas (Sprunggelenksprobleme) und Leopold Zingerle (Handverletzung) fallen aus.

6. Mai, 14.48 Uhr: Marlene Müller und Luca Graf verlassen die RB-Frauen

Die RB-Frauen werden ohne Marlene Müller (25) und Luca Graf (27) in die neue Saison gehen.

Die Spielerinnen des Aufstiegskaders 2023 werden nach sechs (Müller) beziehungsweise vier Jahren (Graf) ihr Zelte in Leipzig abbrechen. Mittelfeldspieler in Müller wird ab der kommenden Spielzeit für Ligakonkurrent Bayer Leverkusen auflaufen.

Graf und Müller werden im Heimspiel gegen Leverkusen am 11. Mai verabschiedet - ebenso wie Giovanna Hoffmann, Rucy Grunenberg, Lina von Schrader, Victoria Krug und Kyra Spitzner.

Luca Graf (2.v.l.) und Marlene Müller (r.) verlassen die RB-Frauen. (Archivbild)
Luca Graf (2.v.l.) und Marlene Müller (r.) verlassen die RB-Frauen. (Archivbild)  © Picture Point/Roger Petzsche

6. Mai, 11.35 Uhr: RB-Teams spielen nach Amokfahrt mit Trauerflor

RB Leipzigs Männer- und Frauenmannschaften sowie die U19 werden nach der Amokfahrt in Leipzig bei ihren Spielen am Wochenende mit Trauerflor auflaufen.

"Zudem wird es vor Anpfiff jeweils eine Schweigeminute geben", teilte der Verein mit. "RB Leipzig setzt damit ein gemeinsames, stilles Zeichen der Anteilnahme und des Zusammenhalts in unserer Stadt."

RB Leipzigs Ex-Spieler Mohamed Simakan mit Trauerflor. Auch am Wochenende laufen RB-Teams mit diesem auf. (Archivbild)
RB Leipzigs Ex-Spieler Mohamed Simakan mit Trauerflor. Auch am Wochenende laufen RB-Teams mit diesem auf. (Archivbild)  © Bernd Thissen/dpa

28. April, 17.26 Uhr: Neue Autos für die RB-Spieler

RB Leipzigs Kicker haben am Dienstag brandneue Autos bekommen: 50 MINIs in den Farben rot, weiß und anthrazit, die in Leipzig gebaut wurden, sind vom Band gelaufen und wurden am Cottaweg übergeben.

Die Spieler fahren jetzt alle einen Countryman SE mit stolzen 313 PS. Für Staff, Geschäftsführung und Mitarbeiter steht die Countryman-E-Serie mit 204 PS zur Verfügung.

Auch die sonstige Ausstattung kann sich sehen lassen: Sportlenkrad, Sportsitze, ein modernes Soundsystem und vieles mehr werden den Rasenballern geboten.

Im Cottaweg reihen sich die MINIs aneinander.
Im Cottaweg reihen sich die MINIs aneinander.  © RB Leipzig
Nicht nur Peter Gulacsi (35, r.) und Max Finkgräfe (22) freuen sich über ihre neuen Autos.
Nicht nur Peter Gulacsi (35, r.) und Max Finkgräfe (22) freuen sich über ihre neuen Autos.  © RB Leipzig

28. April, 17.02 Uhr: Lukeba nach Verletzung wieder an Bord

RB Leipzig hat seinen Innenverteidiger Castello Lukeba wieder. Den 23-Jährige plagte zuletzt eine Adduktorenverletzung, weshalb er seit Anfang April nicht mehr zum Einsatz gekommen war.

Mittlerweile trainiert der Franzose wieder mit der Mannschaft, ist für das Topspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Leverkusen wieder eine Option.

Auch Nicolas Seiwald (24) ist nach überstandenem Infekt wieder dabei. Kapitän David Raum (28) hingegen trainiert vorerst noch individuell, nachdem er Probleme mit der Leiste hatte.

Castello Lukeba (23, r.) trainiert wieder mit der Mannschaft und könnte am Samstag zum Einsatz kommen. Bei David Raum (28) ist es noch nicht soweit.
Castello Lukeba (23, r.) trainiert wieder mit der Mannschaft und könnte am Samstag zum Einsatz kommen. Bei David Raum (28) ist es noch nicht soweit.  © Jan Woitas/dpa

25. April, 12.14 Uhr: Mintzlaff erläuft über 100.000 Euro für den guten Zweck

Ganz starke Leistung von Red-Bull-Aufsichtsrat-Chef Oliver Mintzlaff (50). Während des 3:1-Erfolgs der Leipziger über Union Berlin am Freitagabend lief der 50-Jährige auf einem Laufband abseits des Feldes insgesamt 21,41 Kilometer.

Warum er das gemacht hat? Für jeden gelaufenen Kilometer floss Geld in die Spendenkasse des "Wings for Life World Run", der global am 10. Mai stattfindet.

Neben den vier RBL-Geschäftsführern Tatjana Haenni, Johann Plenge, Florian Hopp und Marcel Schäfer haben unter anderem auch Jürgen Klopp, Florian Scholz und Mario Gomez gespendet. Durch die gelaufene Strecke kamen über 100.000 Euro zusammen.

Über 100.000 Euro hat Oliver Mintzlaff (50) am Freitagabend erlaufen.
Über 100.000 Euro hat Oliver Mintzlaff (50) am Freitagabend erlaufen.  © Picture Point / Roger Petzsche

24. April, 19.38 Uhr: Startaufstellung gegen Union Berlin - Nicolas Seiwald fehlt

Die Startaufstellung für das Freitabend-Match gegen Union Berlin steht.

Ole Werner muss wegen eines Infekts auf Nicolas Seiwald verzichten, für den Xaver Schlager reinrückt. Lukas Klostermann kehrt nach solider Leistung gegen Frankfurt wieder auf die Bank zurück, wird von Willi Orban ersetzt.

Aufstellung RB Leipzig: Vandevoordt - Finkgräfe, Bitshiabu, Orban, Baku - Schlager - Ouedraogo, Baumgartner - Nusa, Romulo, Diomande

Titelfoto: Bildmontage/Instagram/Jan Woitas/dpa

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