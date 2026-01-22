Bitterer Rückschlag für RB Leipzig: Werner traut seinem Pechvogel "alles zu"

Leipzig - Es ist so derart bitter für ihn! In seiner noch so jungen Karriere muss RB Leipzigs Assan Ouedraogo (19) erneut eine längere Verletzungspause in Kauf nehmen. Der deutsche Nationalspieler hat sich im Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg ( 2:0 ) am 14. Januar eine Sehnenverletzung im linken Knie zugezogen, wird den Sachsen mindestens bis Ende März fehlen. Trotzdem macht sein Trainer ihm nun Hoffnung.

RB Leipzigs Trainer Ole Werner (37) versuchte am Donnerstag, seinem verletzungsgeplagten Spieler Assan Ouedraogo (19) Mut zu machen. © Picture Point / Roger Petzsche

"Natürlich ist das für Assan ein Schock gewesen - und für uns auch. Es ist sowohl ihn als auch uns in den ersten Tagen anzumerken gewesen, weil er uns einfach total guttut, auf und neben dem Platz", so Ole Werner (37) am Donnerstagnachmittag auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel am Samstag in Heidenheim (15.30 Uhr/Sky).

Der Goalgetter hatte sich über den Dezember hinweg erst wieder in den Kader gekämpft, durfte gegen die Breisgauer dann endlich wieder spielen. Jetzt der erneute Rückschlag.

"Solche Dinge gehören aber dazu. Wir haben aber eine riesige Überzeugung von dem Jungen. Man darf ja auch nicht vergessen, dass er noch am Anfang seiner Laufbahn steht. Da kommen noch viele gute Momente für ihn", so der Coach.

Nach zahlreichen Gesprächen und dem Einholen verschiedener Meinungen hätten sich die Rasenballer für eine konservative Behandlung entschieden. Jetzt gilt es, einfach abzuwarten und zu hoffen, dass alles im Regenerationsprozess nach Plan läuft.

Werner: "Das ist jetzt gerade einfach bitter. Und trotzdem freue ich mich jetzt schon auf den Moment, wo er wieder für uns auf dem Platz steht und wieder für uns den Unterschied macht, wie er es schon oft getan hat."