Katastrophe für RB Leipzig wegen Ouedraogo: "Ein Schock für uns!"
Leipzig - Er hat einfach wahnsinniges Verletzungspech! Assan Ouedraogo (19) wird RB Leipzig wohl mindestens bis Ende März fehlen!
Das gab der Klub am Mittwochnachmittag bekannt. Demnach hat sich der deutsche Nationalspieler im Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg (2:0) am 14. Januar eine Sehnenverletzung im linken Knie zugezogen.
Der Plan der Sachsen ist nun, die Verletzung konservativ zu behandeln.
"Die Verletzung von Assan war tatsächlich ein Schock für uns, nachdem er sich in den letzten Wochen erst wieder ins Team gekämpft hatte", so RB-Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (41) erschüttert.
"Seine Entwicklung in dieser Saison war bislang so positiv, auch sein Debüt in der Nationalmannschaft absolut verdient und beeindruckend. Daher drücken wir ihm natürlich beide Daumen, dass er schnell und vor allem komplett genesen auf den Platz zurückkehrt."
Erst zuvor hatte der Offensivmann im Dezember aussetzen müssen, wichtige Spiele unter anderem gegen Bayer Leverkusen verpasst. Damals sprachen die Sachsen noch von einer kleinen Pause.
Kann RB Leipzig in Heidenheim wieder auf Yan Diomande setzen?
Im Trainingslager in Portugal konnte Ouedraogo langsam wieder ans Team geführt werden. Gegen Freiburg erfolgte dann endlich das langersehnte Comeback. Jetzt der Rückschlag.
Schäfer weiter: "Assan weiß, dass er in dieser schwierigen Phase jeglichen Support von uns erhält!"
Auch keine leichte Situation für RB-Coach Ole Werner (37), der nun in der Offensive wieder Probleme bekommt. Nachdem sich die Lage eigentlich entspannt hatte, gibt es jetzt eben wieder einige Ausfälle.
Neben Johan Bakayoko (22), der auch schon seit geraumer Zeit verletzt ist, musste unter der Woche auch Yan Diomande (19) beim Training aussetzen.
Ob er gegen Heidenheim am kommenden Samstag (15.30 Uhr) wieder dabei sein kann, ist noch fraglich.
Titelfoto: PICTURE POINT / S. Sonntag