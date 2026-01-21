Katastrophe für RB Leipzig wegen Ouedraogo: "Ein Schock für uns!"

Leipzig - Er hat einfach wahnsinniges Verletzungspech! Assan Ouedraogo (19) wird RB Leipzig wohl mindestens bis Ende März fehlen!

Unglaubliches Pech für Assan Ouedraogo (19), der erneut lange ausfallen wird. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Das gab der Klub am Mittwochnachmittag bekannt. Demnach hat sich der deutsche Nationalspieler im Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg (2:0) am 14. Januar eine Sehnenverletzung im linken Knie zugezogen.



Der Plan der Sachsen ist nun, die Verletzung konservativ zu behandeln.

"Die Verletzung von Assan war tatsächlich ein Schock für uns, nachdem er sich in den letzten Wochen erst wieder ins Team gekämpft hatte", so RB-Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (41) erschüttert.

"Seine Entwicklung in dieser Saison war bislang so positiv, auch sein Debüt in der Nationalmannschaft absolut verdient und beeindruckend. Daher drücken wir ihm natürlich beide Daumen, dass er schnell und vor allem komplett genesen auf den Platz zurückkehrt."

Erst zuvor hatte der Offensivmann im Dezember aussetzen müssen, wichtige Spiele unter anderem gegen Bayer Leverkusen verpasst. Damals sprachen die Sachsen noch von einer kleinen Pause.