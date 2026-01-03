Bruder gestorben, Vater schwer krank: Kevin Kampl macht Schluss mit Profifußball

Leipzig - Seit Wochen war Kevin Kampl (35) wegen des Todes seines Bruders Seki (51) bei RB Leipzig freigestellt, um für seine Familie da zu sein. Nun löst er seinen Vertrag beim Bundesligisten auf.

Kevin Kampl (35) hat seinen Vertrag bei RB Leipzig aufgelöst. © picture point/Sven Sonntag

Wie sein bisheriger Verein am Samstag mitteilte, ist das Kapitel RB Leipzig für den 35-Jährigen - zumindest als aktiver Profi - zum 31. Januar beendet. Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer (41) könnte dem Publikumsliebling aber einen Management-Job im Klub anbieten, wenn er sich dafür bereit fühlt.

Er werde mit seiner Frau und den Kindern in seine Heimat Solingen zurückkehren, um seine Familie bei der Trauerbewältigung zu unterstützen und sich um seinen schwerkranken Papa zu kümmern.

Dadurch ist es wahrscheinlich, dass die aktive Profikarriere des 28-fachen slowenischen Nationalspielers beendet sein dürfte. Dennoch wolle er sich die Option offenhalten, möglicherweise in einer unterklassigen Liga weiter zu kicken.

Eine offizielle Verabschiedung Kevin Kampls von RB Leipzig ist im Rahmen des Heimspiels gegen den FC Bayern München am 17. Januar geplant.