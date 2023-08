Champions-League-Auslosung: RB Leipzig droht absolute Hammergruppe!

Am kommenden Donnerstag findet die Auslosung der Champions League Gruppen statt. Gegen wen muss RB Leipzig ran?

Von Michi Heymann

Leipzig - In Europa überwintern, das ist eines der großen Ziele, das sich RB Leipzig auch in dieser Saison gesteckt hat. Im Idealfall bleiben die Roten Bullen wie im Vorjahr sogar in der Champions League vertreten. Das könnte in dieser Saison sogar einen Tick leichter werden.

RB Leipzig gleicht durch den Umbruch in dieser Saison einer Wundertüte. Wie weit können es die Sachsen in der Champions League schaffen? © PICTURE POINT / S. Sonntag Denn die Sachsen finden sich, ebenso wie Ligakonkurrent Borussia Dortmund dieses Mal in Lostopf Zwei wieder. Dass man in der Gruppenphase also bereits auf Teams wie Real Madrid, Manchester United und Arsenal London trifft, ist ausgeschlossen. Dafür hat es der erste Lostopf absolut in sich. Mit dem FC Barcelona, SSC Neapel, Paris Saint-Germain und Manchester City gibt es gleich vier Teams, denen man eigentlich lieber aus dem Weg gehen möchte. Besonders an den Klub von Trainer Pep Guardiola hat man durch das 0:7 aus der vergangenen Saison keine so guten Erinnerungen. Der FC Sevilla, Benfica Lissabon und Feyenoord Rotterdam wären da vermeintlich dankbarere Lose aus dem ersten Topf. RB Leipzig Social Media, Spitznamen, Freundeskreis: So krass scoutet RB Leipzig seine Talente Lostopf Drei und Vier sind noch nicht komplett bestückt. Erst am 29. und 30. August finden die Playoff-Rückspiele statt, bei denen die letzten Teams ihre jeweiligen Tickets ziehen. Mit dabei sind unter anderem Galatasaray Istanbul, der FC Kopenhagen und die Glasgow Rangers. Durch die bereits qualifizierten Mannschaften würden sich aber auch jetzt schon interessante Paarungen ergeben.

RB Leipzig könnte auf Schwesterklub Red Bull Salzburg treffen