Cottaweg-K.o. für Gegner: RB Leipzig führt Erstligist im Test vor

Die Leipziger, im Vergleich zum 0:0 gegen Werder Bremen in Innsbruck ohne El Chadaille Bitshiabu, Nicolas Seiwald , Xaver Schlager und Lois Openda , dafür mit Mohamed Simakan, Amadou Haidara, Kevin Kampl und Sesko, drängten den in Gelb gekleideten Gegner immer wieder weit in dessen Hälfte, wollten nachlegen.

Dani Olmo (l.) schnürte einen Doppelpack, David Raum (r.) gab zwei Vorlagen. © Picture Point/Roger Petzsche

Die am Sonntag mit einem 1:0-Heimsieg gegen Standard Lüttich in die Saison gestarteten Belgier hatten gegen die offensivfreudigen Bullen nichts entgegenzusetzen, kassierten vor dem Seitenwechsel noch das dritte Gegentor: Timo Werner chipte die Kugel in die Box, Olmo nahm sie dort gefühlvoll an und ließ sie mit dem rechten Außenrist an Ex-Jena-Keeper Jo Coppens vorbei kullern - 3:0 (42.).

Fragwürdig, zumindest aus Sicht des Stürmers, war die Entscheidung des Schiedsrichters in der 52. Minute: Werner traf nach Haidara-Vorlage, der Unparteiische pfiff aber Abseits.

20 Zeigerumdrehungen danach rumste es aber dann zählbar: Xavi Simons gab auf Werner, der vor dem Kasten quer passte. Vor dem einschussbereiten Sesko lenkte David Mindombe den Ball aber Richtung Gehäuse, bevor der Slowene ihn an die Schulter und das 4:0 selbst zugeschrieben bekam (73.).

Großer Aufschrei eine Viertelstunde vor dem Ende: Ex-Schalker Joselpho Barnes trat Benjamin Henrichs von hinten in die Ferse, der für den 16-jährigen Aris Bayindir ausgewechselt wurde.