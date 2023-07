RB Leipzigs Nici Seiwald: "Bis jetzt hat mich noch keiner erkannt"

Vergleiche mit seinem Vorgänger ließ der Rotschopf nicht zu. "Er ist ein Topspieler, ich will mich aber nicht mit ihm vergleichen, kann mir aber sicher noch Sachen bei ihm abschauen. Ich mach mein Ding, er macht sein Ding", so Nici ganz cool über seinen ÖFB-Kollegen.

Ablösefrei zog es Laimer nach München, im Gegenzug verpflichteten die Sachsen Seiwald . Wie sein Vorgänger kommt auch er aus Salzburg an die Pleiße, soll und will neuer starker Mann im Mittelfeld werden.

Im Kampf um einen Mittelfeld-Platz muss sich Seiwald (M.) unter anderem gegen Amadou Haidara (25, r.) durchsetzen. © Picture Point/Roger Petzsche

Viel habe er von der sächsischen Metropole zwar noch nicht gesehen, in der Innenstadt war er aber schon. Und zwar absolut inkognito: "Bis jetzt hat mich in der Stadt noch keiner erkannt, nur die Fans am Trainingszentrum."

Eine Zukunft ohne Profifußball stand für den sympathischen Ösi zwar nie zur Debatte. Dennoch hatte er sich natürlich Gedanken gemacht, was gewesen wäre, wenn es nicht für ganz oben gereicht hätte.

Möglicherweise wäre er in die Fußstapfen seines Vaters, einem Bänker, getreten. "Ich hätte wahrscheinlich damals die Schule fertiggemacht und begonnen, in Richtung Wirtschaft etwas zu studieren, danach in einer Bank gearbeitet. Das habe ich aber nie so durchdacht, weil Plan A immer war, Fußballprofi zu werden."

Früher oder später wird in Konnis alter und Nicis neuer Wohnung zusammen mit seiner Freundin, die für ein Auslandssemester nach Erfurt kommen wird, vielleicht auch ein Vierbeiner wohnen, plauderte er aus. "Wir haben überlegt, uns einen Hund zu holen. Aber ich will mich erst mal auf den Start bei RB Leipzig fokussieren."