RB Leipzig: Haut Timo Werner jetzt doch ab?

Leipzig - Trotz Interesses aus dem Ausland hatte sich Timo Werner (29) im Sommer dazu entschlossen, seinen Vertrag bei RB Leipzig auszusitzen - trotz womöglich kaum einer Einsatzchance. Jetzt aber könnte es die Rolle rückwärts geben.

Verlässt Timo Werner (29) RB Leipzig doch schon im Winter? © Picture Point / Gabor Krieg

Beim früheren Nationalspieler (57 Spiele, 24 Tore) habe ein Umdenken stattgefunden, meldet Sky.

Sein hoch dotierter Vertrag läuft im kommenden Sommer aus, danach war man davon ausgegangen, sucht sich Werner ablösefrei einen neuen Arbeitgeber.

Angeblich soll sich der Stürmer nun doch einen Winter-Wechsel in die US-amerikanische Major League Soccer (MLS) vorstellen können. Der war noch im Sommer geplatzt, weil er wohl zu hohe Gehaltsforderungen hatte, die sich von den New York Red Bulls nicht darstellen ließen.

RB würde dem nach wie vor von den Fans gefeierten Spieler keine Steine in den Weg legen und ihn für eine sechsstellige Summe abgeben, so Sky.