Das Ende von Jürgen Klopp bei Red Bull scheint aufgeschoben

Leipzig - Nur etwas mehr als vier Monate seit Amtsantritt hat es gedauert, bis die ersten wilden Spekulationen in der Gerüchteküche rund um Jürgen Klopp (57) und seine vermeintlich langfristige Zukunft im Red-Bull-Kosmos aufgetaucht sind. Ist der ehemalige Trainer von Borussia Dortmund und dem FC Liverpool doch nicht so glücklich mit seiner Rolle als "Head of Global Soccer"?