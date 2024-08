Die Extra-Motivation auf der Tribüne! Legt RB Leipzigs Openda jetzt erst richtig los?

Leipzig - Frisch verheiratet, gerade Papa geworden und gegen Paris Saint-Germain getroffen: Lois Openda (24, 31 Bundesliga-Torbeteiligungen in der vergangenen Saison) ist schon wieder in guter Verfassung, sicherte RB Leipzig beim 1:1 am Samstag das Remis. Die Extra-Motivation gab's von der Tribüne.