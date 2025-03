Diese Neuverpflichtung von RB Leipzig ist schon jetzt etwas ganz Besonderes

Leipzig - Er ist definitiv eine Investition in die Zukunft - und kann irgendwann groß rauskommen! RB Leipzig hat sich die Dienste des schwedischen Innenverteidiger-Talents Warren Ngana (16) gesichert und greift dafür verhältnismäßig tief in die Tasche.

Warren Ngana (16) wird zunächst in der Jugend von RB Leipzig aktiv sein. © IMAGO / Bildbyran

Laut dem Transferexperten Fabrizio Romano (32) könnte die Ablösesumme des Verteidigers bis auf 2,5 Millionen Euro steigen, sollten alle vereinbarten Boni zum Tragen kommen. Grundsätzlich überweist RB zunächst erst einmal eine Million Euro an die Schweden.

Sein aktueller Verein Djurgårdens IF bestätigte am Donnerstag den Wechsel. Juventus Turin und der FC Bayern München sollen ebenfalls am 16-Jährigen dran gewesen sein. Letztendlich hat sich der Abwehrmann aber für die Sachsen entschieden.

Für den schwedischen Fußballverein ist der Wechsel in jedem Fall schon jetzt etwas ganz Besonderes.

Akademieleiter Joel Riddez: "Dies ist ein Meilenstein für die Akademie von Djurgårdens. Wir haben noch nie ein solches Niveau erreicht. Aber das Wichtigste ist, dass der Spieler und seine Familie das Abenteuer und die Herausforderung als richtig empfinden. Aber natürlich sollten wir als Verein stolz darauf sein, dass wir diese Art von Verkauf in der Akademie tätigen können."

Aus der Akademie heraus gab es in der Vergangenheit aber auch schon teurere Abgänge. Unter anderem wechselte Lucas Bergvall (19) für 10 Millionen Euro Ablöse zu Tottenham Hotspur.